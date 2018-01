Indonésia cita perplexidade após espionagem australiana

A informação foi divulgada pelo New York Times durante o fim de semana, citando um documento fornecido pelo ex-analista da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) Edward Snowden. Segundo a reportagem, uma firma de advocacia norte-americana que representava a Indonésia em disputas comerciais com os EUA foi espionada pelo Diretório de Defesa de Sinais australiano.

Natalegawa disse não saber com certeza como a espionagem em meio a uma disputa comercial pode estar relacionada à segurança. O ministro ainda disse serem incompreensíveis as explicações do primeiro-ministro australiano Tony Abbott. Fonte: Associated Press.