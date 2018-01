Indonésia confirma mais uma morte causada pela gripe aviária Um homem de 44 anos tornou-se a mais nova vítima fatal da gripe aviária na Indonésia, depois de análises locais detectarem o vírus H5N1 no paciente, confirmaram fontes oficiais do país à Efe. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda precisa corroborar os resultados das análises que, se forem confirmados pelo organismo, aumentarão para 42 o número de casos mortais de gripe aviária em humanos registrados no país, segundo o diretor de doenças infecciosas do Ministério da Saúde da Indonésia, Nyoman Kandun. "Já enviamos uma amostra do sangue do paciente a um laboratório em Hong Kong, mas não posso dizer quanto tempo demorará para conhecermos os resultados", acrescentou Kandun. O doente, que aparentemente havia tido contato com aves contagiadas pelo H5N1, morreu dois dias depois de dar entrada, em 10 de julho, em um hospital de Jacarta com febre alta, tosse e problemas respiratórios. Se o laboratório confirmar a morte por gripe aviária, a Indonésia igualará o número de vítimas do Vietnã, onde não foram registrados falecimentos este ano e existem sinais de controle da doença. O Governo de Jacarta alega que o aumento do número de mortes no país por causa da doença deve-se à falta de fundos para combatê-la, e calcula que, para lançar uma campanha efetiva, sejam necessários aproximadamente US$ 900 milhões.