Indonésia confirma nova vítima mortal da gripe aviária As autoridades sanitárias indonésias confirmaram nesta segunda-feira, mais uma vítima mortal da gripe aviária, segundo o resultado das análises locais. Trata-se de um homem de 39 anos de Tangerang, localidade ao sul de Jacarta, que morreu na capital indonésia em 1º de janeiro após ser hospitalizado por graves problemas respiratórios. "As análises deram positivo para a gripe aviária", declarou Hariadi Wibisono, funcionário do Ministério da Saúde indonésio. As autoridades sanitárias indonésias enviaram amostras de sangue e tecidos ao laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde em Hong Kong e estão à espera dos resultados definitivos. Desde a detecção do primeiro caso de gripe aviária na Indonésia em julho de 2004, um total de 16 pessoas contraíram o mortal vírus H5N1, das quais doze morreram.