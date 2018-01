Indonésia: Cruz Vermelha estima que até 80% dos prédios desabou A Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho calcula que entre 70% e 80% dos edifícios do povoado litorâneo de Bantul, incluído o hospital local, desabou por causa do terremoto que atingiu neste sábado a ilha de Java, a mais povoada da Indonésia. A organização, com sede em Genebra, calcula ainda o número de vítimas do sismo em, pelo menos, 2.700 mortos e 3 mil feridos, embora as autoridades locais tenham indicado, em seu último relatório, um número de 3.068 perdas humanas. Em comunicado, a federação afirma que o número de vítimas aumentará, já que "ainda há muita gente soterrada e presa entre os escombros dos edifícios em escombros". De acordo com os dados, Bantul é uma das áreas mais afetadas. Foi instalado um centro de atendimento para os feridos, e voluntários estão distribuindo água mineral, comida, barracas e lonas impermeáveis entre a população. Em Yogyakarta, a 25 quilômetros do epicentro e um dos principais destinos turísticos do país, o aeroporto teve de ser fechado. Os vôos estão sendo desviados para outros a 60 quilômetros e a 120 quilômetros, respectivamente. A maioria das áreas atingidas pelo tremor não contam com fornecimento de água, eletricidade, combustíveis e telefonia celular. A Cruz Vermelha da Indonésia mobilizou mais de 400 trabalhadores e voluntários, além de cinco equipes médicas. Outros reforços estão se dirigindo à região. A Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho estuda fazer um pedido de recursos específico para ajudar as vítimas da tragédia.