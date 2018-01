Com risco de erupção, Indonésia decide retirar 100 mil da área do vulcão

INDONÉSIA - As autoridades da Indonésia decretaram alerta máximo nesta segunda-feira, 27, na ilha de Bali. O governo decidiu retirar 100 mil pessoas de áreas ameaçadas pelo risco de erupção do vulcão Agung, que está emitindo fumaça cinza há vários dias.

"O nível de alerta do vulcão foi elevado ao nível máximo", disse o diretor do Centro Nacional de Vulcanologia da Indonésia, Gede Suantika. "Tremores constantes podem ser sentidos", advertiu.

Quase 40 mil pessoas que moram perto do vulcão já abandonaram suas casas e outras 60 mil terão que adotar a mesma medida, afirmou a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes.

"Ampliamos a área de exclusão e o número de pessoas que serão retiradas deve aumentar, mas ainda não temos os números atualizados", declarou à agência de notícias francesa AFP Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da agência. "O mais importante é seguir nossas instruções e manter a calma".

O Monte Agung, cuja última erupção em 1963 deixou 1,6 mil mortos, expelia nesta segunda-feira uma fumaça cinza que superava mais de 3 mil metros. A zona de exclusão ao redor do vulcão, que fica a 75 km da estação turística de Kuta, foi ampliada a 10 quilômetros. Todos os moradores dentro do perímetro receberam ordem de deixar a região.

"As projeções contínuas de cinzas às vezes são acompanhadas de erupções explosivas e um leve estrondo sonoro", indicou a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes. A agência indicou a iminência de uma "erupção mais forte".

Aeroportos. As localidades próximas ao vulcão estão cobertas por cinza procedente do monte Agung e as autoridades distribuíram milhares de máscaras de proteção entre a população. O aeroporto internacional de Denpasar, capital da província de Bali, muito frequentada pelos turistas de todo o mundo, foi fechado.

O aeroporto da ilha de Lombok, outro destino turístico, ao leste de Bali, também foi fechado no domingo à tarde em consequência das cinzas arrastadas pelo vento. Mas nesta segunda-feira o terminal foi reaberto.

O monte Agung despertou entre agosto e outubro. Mais de 140 mil pessoas foram retiradas da ilha. No fim de outubro, a situação se acalmou e muitos moradores voltaram para suas casas.

Mas, na terça-feira passada, o Monte Agung rugiu novamente, forçando 25 mil pessoas a se refugiarem. Pela segunda vez em menos de uma semana, o vulcão emitiu no sábado uma grande fumaça, o que, segundo especialistas, pode ter sido provocado por uma erupção freática, ou seja, a expulsão brusca e violenta de vapor.

Dezenas de hindus participaram no domingo em cerimônias de oração perto do vulcão, com a esperança de impedir uma erupção. A Indonésia, que fica no "círculo de fogo" do Pacífico, tem mais de 120 vulcões em atividade. / EFE e AFP