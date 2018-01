Indonésia decreta lei marcial na província de Aceh A Indonésia decretou hoje lei marcial na província de Aceh e anunciou que lançará uma operação militar contra os rebeldes separatistas. A medida de exceção foi decretada depois que falharam as conversações de paz em Tóquio entre rebeldes e governo indonésio. "A presidente (Megawati Sukarnoputri) ordenou uma operação integrada, para começar", disse o ministro da Segurança, Susilo Bambang Yudhoyono. O estado de emergência, ou lei marcial, durará no mínimo seis meses, e será ampliado, se necessário. Megawati tomou a decisão de suspender o diálogo depois que os delegados do Movimento Aceh Livre (GAM) rejeitaram as condições de paz propostas pelo governo, disse o ministro. A lei marcial dá aos militares poderes para prender pessoas, impor toque de recolher e impedir a entrada ou saída da província. Enquanto os dois lados se sentavam para um segundo dia de negociações em Tóquio, milhares de soldados indonésios preparavam-se em Aceh para atacar. Mas mesmo sob ameaça os rebeldes se recusaram a depor armas e aceitar "autonomia especial" para a província, como propôs o governo, em lugar da independência que eles reivindicam. O líder rebelde Malik Mahmud acusa o governo de não ter tido intenção de chegar a um acordo desde o início das negociações. Observadores dizem que o conflito em Aceh é apenas parcialmente sobre independência. Comandantes dos dois lados participam de lucrativos negócios ilegais na província e o fim das hostilidades prejudicaria esses negócios.