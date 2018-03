Indonésia diz que avião militar desapareceu com 18 a bordo Um avião militar indonésio com 18 pessoas a bordo, incluindo três estrangeiros, desapareceu nesta quinta-feira e há suspeitas de que ele tenha se acidentado em Java Ocidental, afirmou um porta-voz da Aeronáutica. "Nós perdemos contato com o avião. Nós supomos que ele tenha se acidentado, mas ainda estamos procurando", disse o porta-voz. O avião estava voando da capital Jacarta para Bogor, em Java Ocidental, disse ele, incluindo um britânico, um cingalês e outra pessoa que é tida como indiana. O avião estava testando uma câmara de mapeamento digital, afirmou o porta-voz. As companhias aéreas indonésias têm sido afetadas por vários acidentes e incidentes de segurança nos últimos anos, e as empresas do país atualmente estão banidas da União Européia. (Reportagem de Telly Nathalia)