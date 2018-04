Indonésia emite alerta para tsunami após terremoto A Indonésia emitiu um alerta de tsunami após um terremoto atingir o sudeste de Melonguane, na ilha Celebes, de acordo com uma mensagem de texto por celular enviada pela agência de meteorologia do país na quinta-feira (horário local). O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o tremor, de magnitude 7,5, foi sentido nas ilhas Talaud, na Indonésia, a 323 quilômetros ao sul-sudeste de General Santos, na ilha de Mindanao, nas Filipinas. O Centro dos EUA para Alerta de Tsunami no Pacífico disse que não há risco de um tsunami demolidor pela região. Mas a agência acrescentou que terremotos desta magnitude às vezes provocam tsunamis locais que podem ser destruidores ao longo da costa, a 100 quilômetros do epicentro do tremor. (Reportagem de Olivia Rondonuwu e Ed Davies)