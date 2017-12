Indonésia: enchentes deixam 26 mortos Pelo menos 26 pessoas morreram e outras dezenas permanecem desaparecidas por causa das inundações causadas pelas fortes chuvas que caíram sobre uma ilha do arquipélago indonésio de Borneo, informou nesta segunda-feira a agência oficial de notícias "Antara". As precipitações provocaram o transbordamento do rio Danau, na província de Kalimantan Sul (Borneo indonésio), e vários deslizamentos de terras no distrito de Kotabaru. Pelo menos mil casas ficaram submersas e, em alguns pontos, o nível da água atingiu cinco metros, segundo declararam alguns desabrigados ao jornal local "Kompas". "Por causa da chuva que caiu ininterruptamente durante os dois últimos dias, cerca de mil casas desapareceram sob a água", disse um dos sobreviventes ao jornal "Baderiasyah". As equipes de resgate buscam sobreviventes nas margens do rio e sob a lama e os escombros das casas destruídas, enquanto as autoridades locais pedem arroz, macarrão e cobertores para serem distribuídos entre os milhares de desabrigados. As enchentes e deslizamentos de terra são freqüentes na Indonésia durante a temporada de chuvas, compreendida entre novembro e abril, mas vários representantes governamentais apontaram o desflorestamento e a degradação do meio ambiente como as causas mais prováveis do aumento da ocorrência deste tipo de desastre durante o ano inteiro.