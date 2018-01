Indonésia encontra linha mortal do vírus da gripe avícola Uma linhagem mortal do vírus que provoca a influenza aviária, chamada H5N1, foi encontrada na Indonésia, segundo o Ministério da Agricultura local. A doença também é conhecida por gripe do frango e a linhagem encontrada é a mesma que cruzou a barreira das espécies e matou seis pessoas em Hong Kong em 1998. "Já informamos o caso à Organização Mundial da Saúde", afirmou Trisatya Naipospos, porta-voz do Ministério.