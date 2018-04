Indonésia entra em alerta de tsunami após forte terremoto

Um alerta de tsunami foi divulgado e depois descartado por autoridades da Indonésia nesta quarta-feira, 13, depois que um forte terremoto atingiu o leste do país. Segundo a agência de monitoramento geológico indonésia, o terremoto de magnitude preliminar de 6,6 graus foi identificado a 275 quilômetros a sudoeste do arquipélago de Maluku, a 10 quilômetros de profundidade, e tinha "potencial para formar tsunamis". Não há informações sobre danos ou vítimas do tremor. De acordo com a agência geológica dos EUA, no entanto, o tremor foi de 5,9 graus de magnitude. O Centro de Monitoramento de Tsunamis do Pacífico (EUA) e o a Agência Meteorológica do Japão não divulgaram alertas de tsunami, e a agência indonésia descartou o seu horas após divulgá-lo. Um dos países mais populosos do planeta, a Indonésia é constante alvo de abalos sísmicos, uma vez que está situado sobre o chamado "Anel de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas localizado na baia do Pacífico. Um terremoto de 9 gruas de magnitude que atingiu a costa da ilha de Sumatra, na Indonésia, em 2004, desencadeou um dos maiores tsunamis de que se tem notícia. A onda gigante gerada pelo tremor matou mais de 230 mil pessoas em países da região, a maioria na Indonésia.