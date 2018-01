Indonésia envia soldados para reforçar fronteira com Timor O Exército indonésio enviou mil soldados para reforçar a segurança na fronteira com o Timor Leste, fechada desde domingo passado para evitar a entrada de guerrilheiros em território indonésio, segundo informou nesta quinta-feira, 1, a agência de notícias Antara. Jacarta pretende assim impedir a entrada no país de combatentes liderados pelo comandante rebelde timorense Alfredo Reinado. No domingo passado, 25 de fevereiro, ele levou 25 armas de dois postos de controle de fronteiras. Reinado, que fugiu da prisão em agosto de 2006, é procurado pela polícia do Timor Leste. Ele anunciou esta semana que se encontra perto da fronteira com 250 jovens dispostos a dar sua vida. Centenas de indonésios permanecem no Timor Leste, sem poder atravessar o posto fronteiriço de Batu Gede. A embaixada indonésia em Díli iniciou conversas com as autoridades timorenses para proteger seus cidadãos. Desde fevereiro as forças internacionais no Timor Leste tentam combater os focos de violência na capital, principalmente entre grupos rivais de jovens filiados a academias de artes marciais. A ONU mantém cerca de 1.300 policiais no Timor Leste para ajudar a restabelecer a ordem e conta com o apoio de mil soldados da Força Internacional de Estabilização liderada pela Austrália.