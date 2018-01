Indonésia escolhe presidente A Indonésia, maior país muçulmano do mundo e que tem 153 milhões de votantes, elegerá amanhã seu presidente. É a primeira vez que o país terá eleições diretas. O pleito pode consagrar Susilo Bambang Yudhoyono, um popular general que organizou a luta contra o terrorismo islâmico no país e que lidera as pesquisas. A atual presidente, Megawati Sukarnoputri, está bem distanciada de Yudhoyono.