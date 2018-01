Indonésia exibe vídeo de atentado contra embaixada australiana As autoridade indonésias exibiram neste sábado um vídeo que supostamente mostra o ataque à bomba de quinta-feira contra a embaixada da Austrália em Jacarta, que deixou nove mortos e mais de 170 feridos. As imagens, de um circuito interno de tevê, mostram a caminhonete-bomba Daihatsu Zebra se aproximando do prédio e depois explodindo. As autoridades indonésias atribuem o atentado a pelo menos dois militantes suicidas. A polícia federal indonésia informou ainda que foram encontrados vestígios de explosivos numa casa alugada perto do aeroporto utilizada por dois malaios suspeitos de participação no atentado.