Indonésia: Ferry incendiado causou ao menos 41 mortes As autoridades da Indonésia informam que 41 pessoas morreram por causa do incêndio registrado na quinta-feira passada no ferry "Lavina" e que a embarcação afundou neste domingo enquanto era rebocada ao porto, o que aumentou em três o número de desaparecidos. O navio afundou inesperadamente enquanto uma dezena de pesquisadores e jornalistas estava na embarcação, indicou a rádio local "Elshinta", que assinalou que quase todos conseguiram deixar o navio. Quanto às vítimas, vários pesqueiros recuperaram neste domingo os corpos de 21 pessoas, um deles de mulher, que foram transferidos a navios da Armada para serem levados à costa. Outros quatro corpos sem vida foram recuperados no sábado em diferentes lugares do litoral indonésio, onde aconteceu o incêndio do navio no qual viajavam pelo menos 330 pessoas, das quais cerca de 290 foram resgatadas. O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira, quando a cobertura do "Levina I" pegou fogo horas depois de zarpar de Jacarta com destino à ilha de Bangka, em Sumatra.