Indonésia investiga acidente com avião que pousou no mar A Indonésia iniciou, neste domingo, as investigações para determinar a causa de um acidente envolvendo um novo avião Boeing pertencente à maior companhia aérea do país, a Air Lion. A aeronave aterrissou, no sábado (13), no mar ao tentar chegar ao aeroporto de Denpasar, na ilha turística de Bali. Nenhuma das 108 pessoas a bordo morreu no acidente.