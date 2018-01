Indonésia liberta australiana condenada por tráfico

Perguntada por jornalistas sobre como se sentia com sua libertação, Schapelle respondeu em fluente indonésio, que aprendeu na prisão, "eu estou feliz".

Schapelle, agora com 36 anos, foi considerada culpada após ser detida com cerca de nove quilos de maconha dentro de sua bolsa, no aeroporto de Bali. Os advogados dela alegaram que a droga foi colocada em sua mala por carregadores de bagagem que faziam parte de uma quadrilha de tráfico em aeroportos da Austrália, porém essa versão nunca foi comprovada.

Ela foi condenada a 20 anos de prisão em 2005. Autoridades indonésias não informaram quando ela poderá voltar para a Austrália. Ela recebeu reduções de pena por bom comportamento e uma clemência de cinco anos do presidente Susilo Bambang Yudhoyono, em 2012.

O caso mobilizou a opinião pública australiana, que recebeu com euforia a notícia de sua liberdade. A libertação de Schapelle, no entanto, provocou indignação na Indonésia, onde muitas pessoas acreditam que ela é culpada.

Porém, cada vez menos australianos apoiam a causa de Schapelle, principalmente depois que sua família ter entrado numa disputa com os maiores veículos de comunicação do país para ver quem pagaria mais pela primeira entrevista exclusiva dela fora da prisão. Ela e sua família devem receber cerca de US$ 2,7 milhões por essa declaração. Fonte: Dow Jones Newswires.