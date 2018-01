Indonésia organiza para abril encontro de clérigos islâmicos A Indonésia organizará no próximo mês um encontro de clérigos islâmicos para discutir o conflito do Oriente Médio e o enfrentamento entre muçulmanos sunitas e xiitas. A reunião será realizada entre os dias 3 e 4 de abril, no Palácio Presidencial de Bogor (Java Ocidental), disse nesta segunda-feira, 12, Hasyim Muzadi, presidente de Nahdlatul Ulamala, o maior agrupamento muçulmano do país, ao jornal The Jakarta Post. Espera-se que a reunião tenha a presença de vários juristas e teólogos do Líbano, Iraque, Irã, Paquistão, Jordânia, Síria, Arábia Saudita e Malásia, além de líderes religiosos locais. Muzadi afirmou que, com esta reunião, a Indonésia quer assumir sua responsabilidade de ajudar a acabar com a violência no Oriente Médio. O diretor do departamento do Oriente Médio no Ministério de Assuntos Exteriores e secretário-geral da Conferência Internacional de Estudos Islâmicos, Chandra Salim, confirmou a presença tanto de líderes sunitas como xiitas, além de vários altos funcionários de países asiáticos.