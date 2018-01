Indonésia pode recorrer à energia nuclear no futuro O ministro de Assuntos Exteriores da Indonésia, Hassan Wirayuda, disse neste sábado que seu país pode recorrer à energia nuclear futuramente dentro do seu programa de diversificação energética. A afirmação foi feita na cúpula do D-8. O ministro também afirmou que reatores de pesquisa estão em operação em várias universidades do país. Porém, ressaltou que todo o processo é transparente. "A Indonésia inclusive dá oportunidade à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de realizar inspeções", afirmou. A Indonésia é o único país do Sudeste Asiático que pertence à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), mas sua produção anual diminuiu quase 5% ao ano durante a última década. Os analistas calculam que as reservas petrolíferas indonésias se esgotarão até 2015. Por causa disso, o país tem dado início a vários projetos de pesquisa de tecnologias alternativas aos combustíveis fósseis.