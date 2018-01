Indonésia recebe solidariedade e ajuda da Irlanda, Alemanha e Irã O Governo irlandês anunciou neste sábado a doação de meio milhão de euros para ajudar as vítimas do terremoto de 6,2 graus de magnitude que sacudiu a ilha de Java, a mais povoada da Indonésia. Em comunicado, o Executivo da república assinala que fará "uma contribuição inicial à Federação Internacional da Cruz Vermelha e às demais organizações humanitárias" que colaboram com os trabalhos de resgate em Java. Por enquanto, desconhece-se se há irlandeses entre as vítimas do terremoto. Alemanha oferece ajuda à Indonésia O ministro alemão de Assuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, ofereceu hoje ao Governo da Indonésia ajuda para fazer frente ao terremoto. "Por favor, faça-nos saber se nosso país pode oferecer algum tipo de ajuda prática", disse Steinmeier em mensagem de condolência a seu colega indonésio, Hassan Wirajuda. O chefe da diplomacia alemã ressaltou: "Nestes momentos estamos com todos os que tiveram que sofrer a perda de parentes e amigos". Irã expressa seu pesar pela tragédia O porta-voz do Ministério de Exteriores iraniano, Hamid-Reza Asefi, expressou hoje seu pesar pela morte de milhares de pessoas no terremoto que sacudiu Indonésia, segundo informou a agência oficial de notícias iraniana, "Irna". O Departamento de Informação e Imprensa do Ministério de Exteriores afirmou que Asefi expressou sua condolência ao povo e ao Governo da Indonésia, especialmente às famílias das vítimas. Asefi assinalou que espera que "Deus dê paciência e tolerância" às pessoas afetadas pelo terremoto.