Indonésia se prepara para erupção vulcânica

A última erupção do Monte Merapi ocorreu em 2006, quando uma avalanche de gases e fragmentos de rochas matou duas pessoas. Uma erupção semelhante em 1994 matou 60 pessoas, e em 1930, o número de vítimas foi de 1.300. "As autoridades preveem que se ele entrar em erupção, o magma vai escorrer pelo lado sul", disse Sri Purnomo, administrador do distrito de Sleman. Ele disse que as autoridades estão advertindo cerca de 11.400 pessoas que vivem na encosta sul da montanha para se prepararem para uma "evacuação de emergência. Cerca de 40 mil pessoas vivem perto do Monte Merapi.

Purnomo disse que alojamentos para essas pessoas estão sendo montados perto de prédios governamentais e em campos esportivos a mais de 10 quilômetros de distância. Centenas de idosos e crianças foram levados das vilas próximas às encostas da montanha para a vila de Umbulharjo, onde estão sendo instalados em barracas e prédios estatais preparados por funcionários locais. Bejo Mulyo, administrador de Umbulharjo, disse que cerca de 300 moradores foram levados para vários alojamentos na noite de segunda-feira.

Mais de 130 vulcões estão ativos na Indonésia, país formado por 17.500 ilhas e suscetível a erupções e terremotos por estar localizado no chamado "anel de fogo", uma série de falhas geológicas que se estendem do hemisfério oeste pelo Japão e sudoeste asiático. O último a entrar em erupção foi o Monte Sinabung, na província de Sumatra do Norte. Ele estava inativo havia quatro séculos antes de voltar à atividade em agosto, mas se aquietou novamente e os moradores de suas encostas já voltaram para casa.