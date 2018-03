Indonésia sofre tremor de 5,7 graus, mas sem vítimas Um terremoto de 5,7 graus na escala Richter abalou o nordeste da Indonésia neste domingo, sem causar vítimas nem danos materiais, segundo o Centro Americano de Pesquisa Geológica (USGS). O epicentro foi nas ilhas Sangihe, cerca de 2.160 quilômetros ao nordeste de Jacarta. O tremor aconteceu à 1h51 (14h51 de domingo em Brasília). A Indonésia fica na região conhecida como "Anel de Fogo do Pacífico". Cerca de 7 mil abalos, a maioria de pouca intensidade, são registrados no país todos os anos. A província de Aceh, no extremo norte da ilha de Suatra, foi devastada em dezembro por um maremoto produzido por um terremoto de 9,0 graus, que deixou cerca de 200 mil mortos.