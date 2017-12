Indonésia sugere força de intervenção islâmica no Iraque A Indonésia sugeriu que uma força de intervenção formada por países de maioria muçulmana seja levada ao Iraque antes que os Estados Unidos retirem suas tropas do país, informou nesta sexta-feira o jornal The Jakarta Post. O ministro de Relações Exteriores indonésio, Hassan Wirayuda, afirmou que os países islâmicos moderados deveriam contribuir para uma força de intervenção, cuja presença no Iraque não seja vista como uma substituição das tropas americanas nem das Forças de Segurança iraquianas. "Esta força não seria percebida como inimiga pelos iraquianos, porque iríamos como irmãos, para ajudar. Nós somos amigos dos iraquianos e também somos amigos dos EUA, as duas partes diretamente envolvidas no conflito. Tem que haver uma forma de ajudar", disse o ministro.