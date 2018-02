Indonésia teme guerra entre Ocidente e Oriente O ministro de Segurança da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, alertou hoje que os ataques dos Estados Unidos contra o Afeganistão poderão desencadear uma guerra generalizada entre o Ocidente e o resto do mundo. "A Indonésia está muito preocupada e temerosa", disse o ministro do país de maior população muçulmana do planeta. "Se este conflito se espalhar, muitos países serão desestabilizados. Isto criará um novo conflito indesejável, por exemplo, entre países ocidentais e não-ocidentais, os Estados Unidos contra o resto do mundo." Leia o especial