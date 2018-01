Indonésia terá eleição direta para presidente A Assembléia do Povo da Indonésia, máxima instância legislativa do país, aprovou neste sábado a eleição direta para presidente. Até agora, presidente e vice-presidente do mais povoado país muçulmano do mundo eram eleitos por cinco anos pelos 700 membros da Assembléia, sem eleições diretas. A primeira eleição direta para presidente não deverá ocorrer antes de 2004.