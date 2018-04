Indonésia teve sucesso no combate a extremistas País com a maior população muçulmana do planeta, a Indonésia adotou nos últimos anos uma das mais bem-sucedidas estratégias de combate ao radicalismo islâmico do mundo e conseguiu enfraquecer o grupo responsável pelos ataques terroristas que mataram 202 pessoas em Bali no ano de 2002. Três integrantes do grupo Jemaa Islamiya foram executados pelo governo em novembro. O grupo tem conexões com países do Sudeste Asiático e com a Al-Qaeda. A organização tenta construir laços além do seu território, como faz o Abu Sayyaf, das Filipinas, uma dissidência da organização separatista islâmica Frente de Libertação Nacional Moro. "Esses grupos são como franquias da Al-Qaeda", disse ao Estado Noor Huda Ismail, da Sekurindo Global Consulting, em Jacarta. Segundo Ismail, o governo da Indonésia prendeu cerca de 300 militantes do Jeema Islamiya, levou muitos a julgamento e conseguiu entender como o grupo se organiza. "A Indonésia é o país que obteve maior sucesso no combate ao terrorismo em todo o mundo", disse.