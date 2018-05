Indonésia vai cobrar multa por esmola a mendigos

As autoridades do norte da ilha de Sumatra devem aprovar uma multa de até US$ 670 para quem der dinheiro aos mendigos, informou nesta sexta-feira, 3, a imprensa da Indonésia. A nova norma, que tem como objetivo diminuir a crescente mendicidade na região, deverá ser aprovada em outubro, segundo o jornal The Jakarta Post. Nabari Ginting, chefe do Escritório de Serviços Sociais do Norte de Sumatra, disse que "a população tem que conhecer a lei, porque quem for surpreendido dando dinheiro a mendigos terá que pagar multas de 6 milhões de rupias", cerca de US$ 670. O valor é alto, num país onde o salário mínimo é inferior a US$ 100. Ginting acha necessário que as multas sejam elevadas, para reduzir o número de indigentes na província, que tem o terceiro maior índice de mendicidade do país, atrás de Jacarta e Java Oriental. "Há cerca de 11 mil mendigos na província, sendo 30% deles crianças de menos de 12 anos. Geralmente, atuam em grupos e liderados por um chefe", acrescentou. Segundo dados dos serviços sociais, cada mendigo pode ganhar cerca de 55 mil rupias, menos de US$ 6, por dia. Ginting considera o valor "uma boa renda", que estaria por trás do crescimento da mendicidade na região. "Não podemos permitir que uma cultura da mendicidade, é uma vergonha para o país", disse. Em Bali, dar dinheiro aos pobres na rua, segundo uma lei aprovada há seis anos, pode resultar em multas de até US$ 500 e penas de três meses de prisão.