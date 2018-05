Indonésia vai construir museu do tsunami A Indonésia vai construir um museu de 7,4 milhões de dólares na província de Aceh em memória das cerca de 170 mil pessoas que morreram no tsumami no Oceano Índico em 2004, informou o arquiteto do projeto nesta quarta-feira. O museu na capital da província, Banda Aceh, será um prédio similar a uma tradicional casa elevada em estacas, disse Ridwan Kamil, o arquiteto que venceu a competição para desenhar a obra. Os nomes dos habitantes de Aceh que morreram no tsunami vão ser inscritos em um átrio na forma de chaminé, disse ele. "O museu será um símbolo da força das pessoas de Aceh em enfrentar um desastre dessa magnitude", disse Kamil à Reuters, acrescentando que o local também vai servir como uma colina de escape caso outro tsunami aconteça. O prédio vai contar com uma recriação da passagem do tsunami e um hall memorial equipado com painéis computadorizados que vão permitir aos visitantes pesquisar informações relacionadas ao desastre. O governo destinou 70 bilhões de rupias (7,4 milhões de dólares) para o projeto, que deve ser completado até o final do ano. Em 26 de dezembro de 2004, ondas gigantes formadas por um dos terremotos mais poderosos que se tem registro engoliu vilas ao longo da costa do Oceano Índico, matando ou deixando desaparecidas cerca de 230 mil pessoas. Aceh é a província da Indonésia que foi mais atingida pelo tsunami, deixando um saldo de 170 mil pessoas mortas ou desaparecidas.