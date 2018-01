Indonésia: Wahid fala em renúncia O presidente da Indonésia, Abdurrahman Wahid, afirmou nesta quarta-feira que está disposto a renunciar ao cargo caso a Assembléia Nacional declare que ele violou a Constituição, segundo informou hoje à imprensa em Jacarta o ministro da Defesa da Indonésia, Mohammad Mahfud Mahmodin. ?O mandatário disse que não questionará sua demissão se ela for constitucional?, explicou Mahfud. A Assembléia Nacional iniciou no começo do mês de fevereiro o processo de destituição de Wahid, acusado de envolvimento em dois escândalos de corrupção, segundo investigações de uma comissão parlamentar. De acordo com o processo, Wahid tem até 1º de maio para apresentar sua defesa ao Legislativo. Wahid teria desviado para uso próprio uma doação de US$ 2 milhões feita pelo sultão de Brunei. No outro escândalo, envolvendo US$ 4 milhões, o presidente, segundo seus acusadores, teriam ajudado um amigo a conseguir um contrato com o governo. Wahid nega todas as acusações. Na semana passada, milhões de indonésios, a maioria estudantes, promoveram no centro da capital, Jacarta, um mega-protesto para pedir a renúncia do mandatário.