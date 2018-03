Indonésios realizam protestos contra Israel Centenas de estudantes muçulmano realizaram nesta quinta-feira protestos contra as incursões militares de Israel nos territórios palestinos. Pelo terceiro dia consecutivo os manifestantes queimaram bandeiras israelenses em frente à embaixada dos Estados Unidos em Jacarta. Um protesto similar foi realizado em Sukabumi, um povoado próximo à capital. Segundo a polícia, o número de manifestações deverá aumentar a partir desta quinta-feira em todo o país. O governo da Indonésia, a nação de maior população muçulmana no mundo, condenou energicamente os bombardeios de Israel contra o QG do líder palestino Yasser Arafat, em Ramallah, e outros ataques militares na Cisjordânia e Faixa de Gaza.