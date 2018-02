Indonésios vão às urnas; partido de ex-ditador avança Os indonésios foram às urnas sob a expectativa de que o partido que apoiou o ex-ditador Suharto obtivesse a maior bancada do Parlamento - um resultado que provavelmente prejudicará as ambições da presidente Megawati Sukarnoputri de tentar a reeleição. Esta é a segunda eleição parlamentar livre desde que Suharto foi deposto em meio a protestos exigindo mais democracia, seis anos atrás. O principal drama concentra-se no desempenho do Partido Democrático de Luta da Indonésia, de Megawati. O resultado do partido indicará as chances de vitória da presidente nas primeiras eleições presidenciais livres da história da Indonésia, previstas para julho. O primeiro resultado parcial publicado na página da comissão eleitoral indonésia na internet - com base em apenas 10.685 votos apurados - indicava o religioso Partido do Despartar Nacional à frente com 16% dos votos, seguido pelo Golkar, de Suharto, com 15,86%, e pela agremiação de Megawati, com 13,91%. As pesquisas de opinião indicam que nenhum partido conseguirá maioria simples no Parlamento de 550 cadeiras. Entretanto, acredita-se que o Golkar superará o partido de Megawati e se transformará na maior bancada.