Indústria chinesa de carvão ainda é perigosa,diz governo

Zhao destacou que as minas de carvão chinesas ainda são perigosas. "As percepções acerca da segurança e da eficácia da lei continuam baixas em algumas regiões ricas em carvão e em algumas empresas mineradoras", ele acrescentou. A agência de notícias chinesa Xinhua afirma que o número de mortes por milhão de tonelada de carvão é oito vezes maior no setor privado do que no público. Por causa disso, o governo chinês tem fechado ou absorvido como estatais centenas de pequenas, e muitas vezes ilegais, minas privadas. Setenta por cento da energia chinesa vem do carvão. As informações são da Associated Press.