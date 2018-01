Inédito: dupla feminina cruza a Antártida A norueguesa Ann Bancroft e a norte-americana Liv Arnesen, ambas ex-professoras, se converteram na primeira dupla feminina a cruzar a Antártida com um par de esquis, informou nesta terça-feira a cadeia de rádio australiana ABC. As exploradoras finalizaram ontem seu trajeto ao chegarem na Plataforma Hielo de Ross, depois de 90 dias de travessia em que percorreram cerca de 4 mil quilômetros. Os nomes das duas esquiadoras, que informaram sua travessia através da Internet, já está no Guiness, livro dos recordes. Em 1994, Arnesen se converteu na primeira mulher a cruzar com esquis o Polo Sul, e Bancroft a primeira a cruzar o Polo Norte e o Polo Sul.