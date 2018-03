Inflação na zona do euro estável pelo 3º mês seguido O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 2,4% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados finais da Eurostat. O dado indica inflação estável pelo terceiro mês seguido. Em base mensal, o CPI caiu 0,5% em julho, depois de recuar 0,1% em junho ante maio.