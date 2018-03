'Infomercial' de Obama lidera audiência nos EUA O "infomercial" (comercial informativo) levado ao ar na noite de quarta-feira pela campanha de Barack Obama foi visto por 26,4 milhões de espectadores em três grandes redes de TV dos EUA, uma audiência ligeiramente superior à média do horário nobre, segundo dados preliminares divulgados na quinta-feira. De acordo com a consultoria Nielsen Media, a audiência dos 30 minutos do programa na CBS, NBC e Fox foi de 2,1 milhões de espectadores a mais do que a audiência combinada dessas redes no mesmo horário da quarta-feira anterior. Para a NBC e a CBS, o "infomercial" representou um aumento de 43 e 11 por cento, respectivamente, em comparação aos programas da semana passada ("Knight Rider" e "The New Adventures of Old Christine"). A Fox, que na semana passada fazia uma transmissão pré-beisebol, teve mais audiência na semana passada. Na quarta-feira, o clímax do World Series (campeonato de beisebol) foi adiado em 15 minutos para que a Fox pudesse transmitir o comercial sem interromper a cobertura. O "infomercial" atraiu menos de metade dos 57,4 milhões de espectadores que acompanharam em média cada um dos três debates presidenciais, transmitidos por 11 redes. A propaganda democrata também foi transmitida no canal em espanhol Univisión e nos canais a cabo MSNBC, BET e TV, para os quais ainda não há dados de audiência disponíveis.