Informe sobre ataques terroristas tinha pouco valor, diz Clinton O ex-presidente norte-americano Bill Clinton afirmou hoje que o informe preparado em fins de 1999 - durante seu governo - por um organismo vinculado à Agência Central de Inteligência (CIA) sobre o risco de ataques suicidas da rede terrorista de Osama bin Laden com aviões seqüestrados nos Estados Unidos "tinha pouco valor de inteligência". O informe, cujo conteúdo foi divulgado ontem pela imprensa norte-americana, contradiz a afirmação da conselheira de Segurança Nacional do presidente George W. Bush, Condoleezza Rice, de que "ninguém poderia ter previsto" que terroristas lançariam aviões contra o World Trade Center e o Pentágono, como ocorreu em 11 de setembro do ano passado. Bush, que também foi alertado antes de 11 de setembro pelo serviço de inteligência sobre o risco de terroristas seqüestrarem aviões nos EUA, disse sexta-feira que não sabia dos planos de usar aviões como bombas e, se soubesse, "teria feito tudo para proteger o povo americano". O informe de 1999 do Conselho Nacional de Inteligência, ligado à CIA, foi baseado em grande parte em depoimentos de um terrorista envolvido no ataque de 1993 com um caminhão-bomba contra o World Trade Center, Ramzi Yousef, capturado em 1995. "Terroristas suicidas do Batalhão do Martírio da Al-Qaeda podem derrubar um avião carregado de potentes explosivos sobre o Pentágono, a sede da CIA ou a Casa Branca", dizia o informe. Os atentados seriam uma retaliação pelo bombardeio de 20 de agosto de 1998 contra instalações da Al-Qaeda no Afeganistão. Clinton, porém, alegou que, embora o informe mostrasse que Bin Laden era perigoso, não dava detalhes precisos sobre suas intenções. Por isso, a reação do então presidente foi a de ordenar ataques aos campos de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão e "procurar, capturar ou eliminar" Bin Laden - missão que não teve êxito. Congressistas democratas, apoiados por alguns republicanos, estão pressionando por uma investigação para saber o que realmente o governo sabia antes dos ataques de setembro e se poderia tê-los evitado. Por causa das recentes revelações, o chefe de contra-espionagem da CIA, Cofer Black, deverá deixar esse posto, que ocupa há três anos, informou hoje a rede de TV ABC.