Infra-estrutura dos EUA vem se deteriorando, diz estudo A infra-estrutura nos Estados Unidos está cheia de rachaduras, vazamentos, buracos e segue piorando, de acordo com análise feita por engenheiros civis. Um estudo mostra que o transporte, sistemas de água e energia americanos quase não viram melhoras desde que levaram nota D+, em 2001. Um relatório, publicado nesta quinta-feira pela Sociedade Americana de Engenharia Civil, levantou nos últimos dois anos as condições de 12 categorias de infra-estrutura, incluindo aí estradas, pontes, água potável e energia. O relatório aponta para a deterioração da infra-estrutura e culpa a fragilização da economia, os programas federais tímidos, o crescimento populacional e a ameaça de terrorismo, que desvia dinheiro para a segurança. "As preocupações americanas para com a segurança são reais, mas a infra-estrutura em frangalhos também é", disse Thomas Jackson, presidente da Sociedade. ?Quando uma represa desmorona, não importa se foi porque as rachaduras ficaram sem conserto ou por culpa de um atentado, as cidades rio abaixo serão devastadas do mesmo jeito?.