ING considera opções para levantar capital O grupo financeiro holandês ING está considerando diversas opções para melhorar sua posição de capital, incluindo tomar recursos do governo. "Se fosse olhar para nossa posição de capital, está completamente na meta. Mas se você olhar em geral, isso está mudando", afirmou à Reuters neste sábado um porta-voz do ING. "Muitas companhias agora estão elevando o nível." O ING, maior banco listado da Holanda, afirmou na sexta-feira que espera seu primeiro prejuízo trimestral, afetado pela turbulência financeira e pelo recuo dos preços de ativos. Isso colocou suas ações no menor patamar em 13 anos. Segundo o porta-voz, o banco estava considerando várias opções para levantar capital, incluindo acessar recursos de um programa de 20 bilhões de euros (27 bilhões de dólares) do governo para injetar capital em instituições financeiras saudáveis. "Nós estamos olhando isso e temos várias opções. Uma das opções é o plano do governo e outra opção seria uma solução não-governamental." O ING espera divulgar um prejuízo líquido de cerca de 500 milhões de euros no terceiro trimestre, a primeira perda trimestral desde que o grupo foi formado, em 1991.