Inglaterra barra mexicana que fez greve de fome para assistir a casamento

CIDADE DO MÉXICO - A jovem mexicana Estibalis Chavez, de 19 anos, que fez greve de fome para tentar ser convidada para o casamento real britânico não pode entrar na Inglaterra.

Veja também:

Festa que não é só para inglês ver

Lista de convidados revelada

Cerimônia será transmitida pelo YouTube

Britânicos planejam fugir do casamento

TV Estadão: A história de William e Kate

ESTADÃO ESPN: Saiba detalhes do casamento

VÍDEO: Conheça a abadia de Westminster

INFOGRÁFICO: Veja o trajeto do cortejo real

BLOG: Um casamento inusitado

As autoridades britânicas negaram a entrada da jovem no país, informou a AFP. Ela chegou a Madri na sexta-feira, 22, e de lá seguiu em um voo para Londres. Segundo o patrocinador da viagem, Octavio Fitch, as autoridades migratórias barraram Estibalis porque ela não tinha hospedagem certa em Londres.

A jovem voltou a Madri e foi informada que só poderá entrar em Londres se alguém ficar responsável por recebê-la na cidade. "Ela ainda está buscando alguém que a hospede", disse Fitch.

Greve de fome

Estibalis Chavez chegou à primeira página dos jornais mexicanos em fevereiro, com sua greve de fome de 16 dias em frente à embaixada britânica na Cidade do México.

A história comoveu o mexicano Octavio Fitch Lazo, secretário da Associação Cívica Mexicana Pro Plata, que decidiu emprestar dinheiro para seu voo.

Antes da viagem, Estibalis afirmou que gostaria de conhecer também pontos turísticos de Londres e ver o casamento real em frente à abadia de Westminster. Chavez disse também que quer dar ao príncipe William e a Kate Middleton uma pintura a óleo que ela fez do casal.