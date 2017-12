Inglaterra bloqueia contas de instituições suspeitas de envolvimento com o terrorismo A organização inglesa que regula as instituições de caridade ddo país congelou nesta quinta-feira as contas de uma entidade de ajuda supostamente ligada à trama terrorista para explodir aviões na rota Londres-EUA. A Comissão de Caridade disse ter enviado um inquérito formal para a Crescent Relief, que levantou fundos para as vítimas do último terremoto no Paquistão. A Comissão afirmou que os fundos da instituição foram congelados "como medida preventiva e temporária". "Estamos trabalhando com agências de recrudescimento da lei para chegar ao fundo das alegações de possível abuso terrorista dos fundos por parte da Crescent Relief", afirmou o diretor de serviços legais e de caridade da Comissão, Kenneth Dibble. "As alegações feitas são muito sérias, e estamos agindo dessa forma para proteger os fundos da instituição enquanto corre a investigação." Ninguém respondeu o telefone no escritório da Crescent Relief de Londres nesta quinta-feira. A mídia inglesa tem relatado que a Crescent Relief Londres foi fundada por Abdul Rauf, pai de Rashid Rauf, que está preso no Paquistão por suposta participação na trama terrorista. O irmão de Rashid Rauf, Tayib Rauf, foi preso na Inglaterra no dia 10 de agosto, mas foi liberado sem acusações.