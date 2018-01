Inglaterra e Gales em alerta vermelho por tempestade Uma nova tempestade atinge a costa oeste da Inglaterra nesta quarta-feira com ventos que podem alcançar até 160 quilômetros por hora. As fortes rajadas de vento levaram a Agência Meteorológica da Grã-Bretanha a emitir um "alerta vermelho" válido para o oeste do País de Gales e para o noroeste da Inglaterra.