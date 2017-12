Inglaterra envia apoio para buscas no Mar Vermelho A marinha britânica (Royal Navy) informou nesta sexta-feira que enviou um navio de guerra à região do Mar Vermelho onde o "Salam 98" afundou, transportando 1.310 pessoas. Um porta-voz da Royal Navy disse que o "HMS Bulwark" navega rumo à área da tragédia, ocorrida a 56 milhas marítimas (96 quilômetros) de Hurgada, 400 quilômetros ao sudeste do Cairo. Fontes do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido disseram nesta sexta-feira que, por enquanto, não há informações sobre a presença de britânicos no "Salam 98".