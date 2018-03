Inglaterra inicia a principal corrida de cavalos da Europa Ao mesmo tempo o principal evento do turfe europeu e a maior ocasião social do verão britânico, com membros da família real presentes todos os dias, a série de corridas de cavalo Royal Ascot de 2003 teve início nesta terça-feira e se estenderá por cinco dias, até o sábado, 21. Ano passado, a tradicional corrida - que remonta ao ano de 1711 - teve um dia a mais, para celebrar os 50 anos de reinado da rainha Elizabeth II. Em 2003, o dia extra, o quinto, se manteve. Segundo a organização, em 2002 mais de 300.000 pessoas visitaram a pista durante os dias de duração do evento.