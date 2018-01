Inglaterra: Partido Conservador deve conseguir maioria no parlamento, diz BBC O Partido Conservador, do primeiro-ministro David Cameron, deve conseguir eleger arrebanhar 325 das 650 cadeiras do parlamento, estima a rede de televisão pública britânica BBC. O resultado daria a Cameron uma pequena maioria no legislativo, que lhe permitiria governar sem precisar fazer alianças.