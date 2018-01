Inglaterra perde o soldado de número 100 no Iraque Um soldado britânico morreu e outros três ficaram feridos nesta terça-feira, em conseqüência de uma explosão ocorrida na província de Basra, ao sul do Iraque, confirmou à EFE um porta-voz do Ministério da Defesa britânico. A explosão que atingiu os militares, membros da Sétima Brigada Blindada, aconteceu na manhã desta terça-feira por causas que "ainda estão sendo investigadas", informaram as fontes do Ministério. Com esta baixa, o número de soldados do Reino Unido mortos no Iraque desde o começou do conflito, em 2003, sobe para 100. Dos três feridos, um deles está em estado grave, disse o porta-voz, acrescentando que "entrará em contato com os parentes para informá-los do acidente".