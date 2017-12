Inglaterra pode criar estação pública concorrente da BBC O Governo britânico pode vir a criar uma nova televisão estatal concorrente da BBC. A proposta, elaborada pelo órgão regulador de mídia do país, está em estudo, noticiou quinta-feira à noite a imprensa internacional. A entidade reguladora da mídia britânica Ofcom defende a criação de uma nova estação de televisão com o mesmo estatuto e conteúdo da BBC. O novo canal ofereceria notícias, programação cultural e educativa e formatos dedicados às minorias étnicas, religiosas e diferenças regionais. Um dos objetivos da nova estação seria a conquista de melhores audiências para as redes públicas de televisão. A Ofcom indicou que o canal pode ser desenvolvido com investimento inicial de 450 milhões de euros, valor que fica muito aquém dos 3,582 milhões de euros despendidos anualmente pela divisão de televisão da BBC. O financiamento seria feito por impostos gerais ou pela taxa anual de televisão de 12 libras (17 euros) cobrada dos britânicos.