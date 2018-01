Inglaterra prende terrorista procurado pelos EUA A polícia inglesa diz ter capturado um cidadão britânico procurado por terrorismo nos Estados Unidos. A Polícia Metropolitana afirma que Babar Ahmad, de 30 anos, foi preso em Londres com base num mandado de extradição. Segundo o documento, entre 1998 e 2001 Ahmad usou websites e e-mail para pedir a pessoas nos Estados Unidos e em outras aprtes do munjdo que ?dêem ou disponibilizem dinheiro e outras propriedades? para a deflagração de atos terroristas na Chechênia e no Afeganistão.