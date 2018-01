Inglaterra protesta por incursão de barco argentino A Inglaterra informou, hoje, que apresentou um protesto formal contra a Argentina em razão da atividade de um de seus barcos nas costas da Ilhas Malvinas ? Falklands para os britânicos, por cuja soberania os dois países se enfrentaram em uma guerra, em 1982. Em um documento enviado à Câmara dos Comuns, o ministro das Relações Exteriores, Bill Rammell, disse que o quebra-gelo Almirante Irizar, da Marinha argentina, foi descoberto ao transgredir normas de navegação nas proximidades das Ilhas Malvinas, ciumentamente protegidas pelos ingleses. Rammell afirmou que o navio navegou nas águas territoriais, entre 15 e 16 deste mês. ?Durante o tempo em que esteve dentro dessas zonas, o navio argentino exigiu que outras embarcações se identificassem?, disse. ?Embora o tráfego dentro das zonas de preservação seja permitido, a vigilância das zonas por uma embarcação estrangeira viola a jurisdição exclusiva das Ilhas Falklands.? Segundo o ministro, ?pedimos ao governo argentino que desse uma explicação para as ações da embarcação. Sua resposta não foi satisfatória. Por isso, fizemos um protesto formal ao governo argentino com base nas ações do Almirante Irizar, sublinhando a necessidade de que se garanta que esse tipo de incidente não volte a acontecer.? O protesto destaca que ?o governo britânico não têm dúvidas da soberania do Reino Unido sobre as Falklands.?