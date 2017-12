Inglaterra: racismo domina campanha eleitoral As eleições parlamentares previstas para 7 de junho ainda não foram convocadas, mas a campanha está no ar no Reino Unido. Com a economia em boa situação, o tema dominante é o racismo, numa sociedade que começa a se redescobrir como multicultural. Ao mesmo tempo, está aberta a temporada de caça aos votos das minorias e erguem-se vozes, acusando os imigrantes de minar "uma sociedade anglo-saxã homogênea". Um deputado conservador lançou inclusive um livro chamado "Inglaterra para os Ingleses". Por ironia, ao tentar evitar que a campanha alimente o ódio racial, a Comissão pela Igualdade Racial acirrou o debate. A comissão enviou uma carta aos deputados do Parlamento Britânico, pedindo o compromisso de não incitar a discriminação por raça, cor ou religião durante os debates pré-eleitorais. Leia mais no site do Estado