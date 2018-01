Inglaterra reserva mais US$ 1,4 bi para operação no Iraque O governo britânico alocou mais 800 milhões de libras esterlinas, o equivalente a US$ 1,395 bilhão, no orçamento do governo para cobrir as despesas do país com as operações no Iraque. O valor adicional consta da proposta orçamentária anual do governo, apresentada pelo secretário do Tesouro do Reino Unido, Gordon Brown, ao Parlamento. O governo britânico já desembolsou 3 bilhões de libras esterlinas (US$ 5,23 bilhões) com os custos da guerra e da manutenção de suas tropas no Iraque. Brown informou que, até o momento, o país alocou 6,3 bilhões de libras esterlinas para cobrir custos com ações no Afeganistão, Iraque e em outras regiões. Apesar do aumento dos gastos militares, Brown destacou que não haverá impacto sobre o orçamento previsto para ações do governo de assistência internacional.